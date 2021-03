Rochinha e Piazon pegados no Sp. Braga-V. Guimarães

Os momentos mais ‘quentes’ do dérbi foram protagonizados por Lucas Piazon e Rochinha. Duelo intenso nas quatro linhas e uma falta dura do bracarense quase em cima do apito para o intervalo que motivou penalização disciplinar e abriu espaço para uma acesa troca de palavras entre os dois intervenientes já à entrada do túnel de acesso aos balneários. Picardia sem reflexos pela rápida intervenção de Tiago Sá, dado que o guarda-redes suplente dos bracarenses foi ágil a antecipar os movimentos dos dois jogadores e a colocar água na fervura. Nota de destaque ainda para o curto, mas quente diálogo que o capitão André André teve com os jogadores bracarenses que estavam na bancada. Tanto na substituição, como no final do jogo.