Rúben Amorim e Sérgio Conceição sujeitos a processos disciplinares

Rúben Amorim e Sérgio Conceição vão ser alvo de processos disciplinares por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de declarações proferidas pelos técnicos.





No que diz respeito ao treinador dos leões, o órgão disciplinador da FPF refere tratarem-se de "declarações alegadamente proferidas através de órgão de comunicação social, tendo por base participação disciplinar apresentada pelo Conselho de Arbitragem da FPF".Já Sérgio Conceição em causa está a "inobservância de outros deveres relacionados com declarações proferidas em conferência de imprensa de antevisão a jogo oficial."Record sabe que no caso do treinador do FC Porto está em causa umas, antes do jogo com o Marítimo, em que o técnico falava da "coragem" dos árbitros. "Conheço o Lito já há alguns anos. Ele tem inteligência em termos táticos e não precisa do anti-jogo para dificultar a nossa tarefa (...) Espero que neste tipo de situações haja coragem dos árbitros (...) Não quero que mostrem amarelos aos nossos adversários aos 90' ou aos 90'+2 porque nessa altura, não vale a pena".