Rui Moreira reage ao Rio Ave-Benfica: «El Guito eleito o melhor jogador da Liga»

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, escreveu nas redes sociais sobre a polémica arbitragem de Hugo Miguel no Rio Ave-Benfica. Através da sua página no Facebook, o edil escreveu: "El Guito acaba de ser eleito o melhor jogador da liga".Momentos antes da partida terminar, o presidente portuense escrevera ainda: "A ver uma comédia. Agora, roubaram-me a cassete", pode ler-se.Recorde-se que também Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, deixou duras críticas à arbitragem de Hugo Miguel em Vila do Conde, nomeadamente ao lance do segundo golo do Benfica, que começou com o Rio Ave a pedir penálti a seu favor. Uma jogada que mereceu também um comentário do técnico vilacondense , Daniel Ramos.