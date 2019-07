Rui Vitória: «Benfica parte como favorito por ser campeão nacional»

Rui Vitória está de volta a Portugal, agora com o Al Nassr, e, esta quarta-feira, fez o lançamento a mais uma edição da Liga NOS. Depois de sair derrotado diante do P. Ferreira, em jogo de preparação, o técnico do emblema saudita falou aos jornalistas sobre as suas perspetivas para o campeonato que se avizinha e considerou que o Benfica parte em vantagem."Perspetivo uma época interessante, difícil e competitiva. As equipas apetrecharam-se bem. O Benfica, por ser campeão nacional, parte como favorito, mas acho que será um campeonato muito interessante de se seguir. Desejamos que seja um bom campeonato, disputado até ao limite e cheio de coisas boas", referiu.Questionado, depois, sobre a transferência de João Félix e aos 126 milhões de euros que valeram a transação, Rui Vitória apontou às leis do mercado, mas não quis estender-se em relação aos valores, deixando apenas um desejo em relação ao jogador."Os valores de mercado não são aquilo que nós achamos, mas aquilo que as equipas e as pessoas querem dar. Se não fosse o Atlético a dar aquele valor, seria outra equipa e não vale a pena estar a discutir isso. Espero que o João seja feliz", comentou.