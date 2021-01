Rui Vitória sobre Rúben Amorim: «Temos treinador»

Rui Vitória fez uma antevisão do dérbi de amanhã na TVI24 e acabou por elogiar o trabalho de Rúben Amorim no Sporting.





"Genericamente são jogos vividos com uma intensidade diferente, devia haver mais dérbis ao longo do ano, os jogos deviam ter uma intensidade maior", começou por dizer o antigo treinador do Benfica."O Sporting está a fazer uma belíssima campanha. Conhecia o trabalho do Rúben [Amorim] no Casa Pia e no Sp. Braga, e acho que temos ali temos treinador. O seu trabalho tem grande qualidade. Vejo o Sporting com muito pragmatismo, a equipa acredita que tem mecanismos muito simples de fazer golos", porsseguiu.Mas Rui Vitória reconhece o poderio dos encarnados: "O Benfica é recheado de grandes jogadores, tem uma equipa forte e a qualquer momento se sente que pode ter um rendimento mais elevado. Qualquer uma das equipas tem argumentos para vencer o jogo."