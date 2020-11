Saída de Ricardo Soares do Moreirense é a 2.ª 'chicotada' da época em clubes da Liga NOS

Ricardo Soares deixou esta segunda-feira o comando técnico do Moreirense, tornando-se no 2.º treinador a sair de uma equipa da Liga NOS esta época, depois de Tiago Mendes deixar o Vitória de Guimarães.

O treinador, de 45 anos, deixa o Moreirense no 11.º lugar do campeonato, com oito pontos em seis jogos disputados, uma vez que a equipa tem menos um jogo, devido aos casos positivos do novo coronavirus na equipa.

O jogo da 7.ª jornada frente ao Paços de Ferreira, que estava agendado para o passado sábado, acabou por ser adiado para o dia 1 de dezembro devido ao surto que assolou o clube na semana passada e originou 30 casos de infeção, cuja maioria está assintomática.

Esta época, a equipa de Moreira de Cónegos conseguiu duas vitórias em casa, frente a Farense e Marítimo, empatou com Boavista (casa) e Belenenses SAD (fora) e foi derrotada nas deslocações ao Benfica e ao Rio Ave, que foi a última partida disputada.

O próximo compromisso do Moreirense é a visita ao Merelinense, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que está agendada para 22 de novembro, às 15h00, no Estádio João Soares Vieira, em Merelim São Pedro, freguesia do concelho de Braga.

A saída de Ricardo Soares é a segunda em equipas da Liga NOS, depois de Tiago Mendes ter deixado o comando técnico do Vitória de Guimarães, após ter orientado a equipa nas três primeiras jornadas. O clube vimaranense acabou por escolher João Henriques para o suceder no cargo.