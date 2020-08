Santa Clara derrota Nacional em jogo de preparação

Num encontro entre equipas da Liga NOS, o Nacional perdeu este domingo com o Santa Clara por 2-1 em jogo de preparação, disputado no Estádio Municipal do Aves, em Vila das Aves.

Foi o Santa Clara a marcar primeiro, ainda ao longo da primeira parte, por Thiago Santana. No início da segunda parte, os comandados por Daniel Ramos voltaram a marcar, dilatando a sua vantagem, por Rafael Ramos.

O Nacional procurou reagir, mas apenas logrou reduzir por Kenji Gorré quando faltavam poucos mais de dez minutos para o final do encontro.

Recorde-se que o Nacional partiu no dia de hoje para o norte do país, mais concretamente para Guimarães, onde estagiará até ao dia 06 de setembro, estando previstos mais alguns particulares, embora ainda não confirmados.