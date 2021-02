Santa Clara-Paços de Ferreira vai ter adeptos nas bancadas

O jogo entre Santa Clara e Paços de Ferreira, dia 27 às 17 horas, terá adeptos nas bancadas, informou este sábado o emblema dos Açores em comunicado.





Esta temporada, recorde-se, o Santa Clara já contou com a presença de adeptos em dois jogos da Liga NOS disputados no Estádio de São Miguel, em outubro, frente a Gil Vicente e Sporting, mas o aumento do número de casos de infeção por Covid-19 levou o Governo a dar um passo atrás.A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que o jogo entre CD Santa Clara-FC Paços Ferreira, da 21.ª jornada da Liga NOS, terá público nas bancadas, o que acontece pela primeira vez no ano 2021 no Futebol Profissional em Portugal.Esta decisão surge em articulação com a Liga Portugal e com o Governo Regional dos Açores, nomeadamente a DRS que no artigo 11º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1-F/2021/A de 12 de fevereiro, na alínea j) refere a "Limitação da presença de público em eventos culturais e competições desportivas a um terço da respetiva lotação garantindo as regras de distanciamento social’.Mais referimos que este será o terceiro evento desportivo do CD Santa Clara na temporada 20/21 a contar com a presença de público, depois dos jogos diante do Gil Vicente FC e Sporting CP, facto que se constitui concomitantemente como um orgulho mas também como uma tremenda responsabilidade.Esta decisão exigirá a todos os açorianos a adoção de comportamentos de responsabilidade coletiva, tal como aconteceu nos últimos jogos de teste diante do Gil Vicente FC e do Sporting CP. Novamente, temos total convicção de que o povo açoriano voltará a corresponder às recomendações das entidades competentes e será exemplo de civismo, sensatez e retidão num momento exigente para todos.Por decisão da DRS, nesta partida, os adeptos visitantes não poderão comparecer no Estádio de São Miguel mas acreditamos que, a breve trecho, todos terão oportunidade de regressar ao futebol, apoiando as suas equipas e em total consonância com as medidas de saúde pública