Sónia Carneiro diz que eleições forçaram maior paragem

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, explicou ontem à noite, na Sport TV, o que originou uma paragem de quase um mês da 1ª Liga.

"Houve um compromisso da parte da Liga, em 2017, de que no fim de semana das eleições legislativas não haveria campeonato. Tivemos algumas polémicas associadas à marcação de jogos para dia de eleições. Percebemos, infelizmente, que a abstenção continua a ser grande no nosso país mas não por culpa do futebol. Como houve competições europeias na semana anterior e era obrigatório libertar os jogadores para as seleções de seguida, não podia haver Liga. Foi uma paragem forçada", explicou Sónia Carneiro.

A diretora executiva da Liga recordou que o futebol português tem uma regra própria. "Cada vez temos menos espaço para marcar jornadas. No nosso regulamento temos a questão do espaço de 72 horas entre jogos, que não existe em mais nenhum país. Portanto, há uma dificuldade acrescida na construção dos calendários."

Em termos de futebol jogado, Sónia Carneiro fez um balanço muito positivo das primeiras semanas do campeonato. "Estas sete jornadas foram de grande futebol. Há duas equipas que ainda não perderam, Famalicão e Boavista, e não são os normalmente chamados grandes. Desde 2009 que não tínhamos [na 7ª jornada] um líder que não fosse FC Porto ou Benfica", revelou, sublinhando a competitividade da prova: "Estamos com 36 por cento de vitórias fora, significa que o fator casa deixou de ser tão importante. Registaram-se muitos empates e muitas vitórias por um golo de diferença."

Por fim, Sónia Carneiro elogiou o líder da 1ª Liga. "Neste momento temos um líder, o Famalicão, que é um caso de estudo. O clube conseguiu uma envolvência surpreendente com a comunidade e é de louvar pois foi um esforço feito de dentro para fora."