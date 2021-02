Sónia Carneiro e o regresso definitivo do público: «Avançaremos logo que haja luz verde do Governo»

Presente no Estádio de São Miguel para assistir 'in loco' ao Santa Clara-Paços de Ferreira, o primeiro encontro do ano civil com adeptos nas bancadas, Sónia Carneiro mostrou-se satisfeita pelo regresso do público aos duelos da Liga NOS e assegurou que, assim que houver aprovação governamental, a mesma permissão será alargada a todos os jogos do campeonato nacional.





Em declarações ao site oficial da Liga, Sónia Carneiro afirmou sentir "um grande privilégio" por "ouvir aplausos das bancadas e ver o estádio com público", naquele que é um momento no qual, no seu entender, "a Liga tinha de estar presente, só voltaríamos com o regresso do público".Em relação ao regresso dos adeptos em jogos realizados continente e na Madeira, referiu ser necessário "aguardar a evolução dos números". "Hoje temos bons indicadores e, logo que haja luz verde do Governo, avançaremos para o tão desejado vibrar das bancadas, que todos os clubes anseiam. Dia 12 de março faz um ano que as competições pararam. Tivemos a capacidade de retomar e não parar já é um enorme passo para o futuro que, perspetivamos a curto prazo, com os adeptos a voltarem a todos os estádios", declarou.Por seu turno, o presidente da equipa da casa apelou ao civismo neste dia e assumiu esperar que este seja um ponto de viragem. "Esperemos que hoje seja um sinal de esperança para todos os clubes", disse Rui Cordeiro.