Sónia Carneiro: «Não há capacidade em Portugal para reter talento»

Para Sónia Carneiro a Liga portuguesa não está ao nível de outras ligas europeias em virtude do talento não ficar retido no campeonato nacional."Em Portugal não há capacidade para reter talento. A Liga portuguesa faz um esforço para ser mais bonita, mas repare-se que os cinco primeiros classificados do campeonato fizeram 684 milhões de euros em vendas entre 2012 e 2019", explicou a dirigente.A diretora-executiva da Liga ainda usou o exemplo de Itália, onde os benefícios fiscais são mais atractivos para os futebolistas. "Os benefícios fiscais para os futebolistas em Itália são um terço dos praticados em França ou em Espanha. Acredito que isso atraia mais talentos, como é o caso do nosso maior talento, o Cristiano Ronaldo", frisou ainda.Parte integrante do primeiro painel do segundo dia do World Scouting Congress, cuja 4ª edição termina esta quarta-feira, a directora-executiva da instituição que tutela as ligas profissionais de Portugal lamenta o ruído que se verifica em torno do futebol português: "Sem prejuízo de ser indústria, o futebol tem de continuar a ser emoção, espetáculo. Ainda que tenhamos muito talento dentro do campo, continua a haver muito ruído."