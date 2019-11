Sónia Carneiro: «Temos de ter adeptos no estádio, mas também temos de ter telespetadores»

Após a sua participação no primeiro painel do segundo dia do World Scouting Congress, Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portugal, abordou vários temas relacionados com as competições profissionais, incluindo os horários dos jogos da Liga NOS.





"Quando veio a TROIKA foram retirados benefícios fiscais aos jogadores e aos atletas de desgaste rápido. É importante retomarmos esse caminho, temos o exemplo da liga italiana. A carga fiscal é inferior à de Portugal e de Espanha e isso permite-lhes reter e angariar talento. Seria importante convencer os nossos governantes a tomar algumas medidas. A Liga, juntamente com a SportTV e com uma entidade externa, fez um estudo sobre os horários e na 2ª volta do campeonato vai haver novidades, vamos fazer a apresentação desse estudo para podermos levar a regulamento no próximo ano e termos alteração de horários. Estamos a estudar o tema, entendemos que temos de ter adeptos no estádio, mas também temos de ter telespetadores. O dinheiro da televisão é muito importante para os clubes".Sónia Carneiro concluiu afirmando que os clubes, por estarem presentes nas comissões da Liga, também têm alguma responsabilidade nos horários dos jogos.