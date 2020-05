"Jogos de segunda a domingo" durante "oito semanas de futebol": Sónia Carneiro revela plano da Liga

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portugal, adiantou esta terça-feira, em entrevista exclusiva à 'Bola Branca' alguns dos detalhes sobre o regresso do campeonato português, que arrancará dia 4 de junho.

"Teremos futebol de segunda a domingo, exceto em alguns dias de julho em que não será possível. Os adeptos irão 'matar' toda a 'fome' de bola que tiveram durante estes dois meses e meio de confinamento", apontou.

Segundo a diretora executiva, os adeptos terão "oito semanas garantidas de futebol", com alturas em que existirão "jogos todos os dias". O calendário oficial deverá ser divulgada ainda esta semana.

"Serão oito semanas garantidas de futebol. Oito semanas fantásticas. Estamos a trabalhar com os operadores para otimizar horários e preencher o calendário o mais possível com o número máximo de dias com jogos. Vai haver alturas em que teremos jogos todos os dias", concluiu.