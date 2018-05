Continuar a ler

A AG aprovou a possibilidade dos jogadores das equipas do Campeonato sub-23 poderem jogar também nas provas profissionais. Os clubes do Campeonato de Portugal que venham a ser reintegrados judicialmente nas provas profissionais só serão incluídos na segunda época após a decisão.



Zona de segurança será obrigatória



A assembleia geral da Liga aprovou que "todas as sociedades desportivas da Liga NOS passam a ter como obrigatoriedade a sectorização e delimitação dos adeptos visitantes". Os estádios acima dos 35 mil lugares são obrigados a colocar uma caixa de segurança para o efeito. Já os outros clubes, com recintos menores, têm de reunir os adeptos visitantes num espaço delimitado e, segundo comunicou a Liga, terão um prazo de duas épocas para formar essa zona de segurança. "A Liga está sempre preocupada com a segurança", disse Sónia Carneiro.

A assembleia geral da Liga debruçou-se sobre alterações ao Regulamento das Competições e um dos aspetos foi as condicionantes sobre os sorteios das competições, que agora passam a constar do regulamento. A definição do calendário das Ligas, a começar pelo do próximo dia 6 de julho, terá seis condicionantes: segurança, equilíbrio competitivo – uma equipa não jogará em jornadas seguidas com os primeiros classificados das últimas três épocas –, situação geográfica, deslocações às ilhas, participação nas provas da UEFA e outras situações de força maior, segundo a Liga.Esta proposta foi aprovada por unanimidade, segundo o presidente da mesa da AG, Mário Costa. Mas refira-se que, a 29 de dezembro último, os clubes tinham aprovado em AG que os sorteios teriam apenas a limitação geográfica e de segurança. Agora houve nova avaliação e nova decisão sobre o tema. "Queremos que o sorteio possa salvaguardar as competições", disse Sónia Carneiro, diretora executiva coordenadora, lembrando que "praticamente todas as propostas foram aprovadas por unanimidade ou maioria qualificadíssima". Mário Costa referiu que, além das propostas da direção, todas aprovadas, foram ainda debatidas sugestões lançadas por FC Porto, Tondela e Académica.

