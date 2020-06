Sp. Braga e Sporting com os mesmos pontos: quem fica à frente e porquê

Ao perder em casa (0-1) com o Boavista, o Sp. Braga deixou-se apanhar pelo Sporting no 3.º lugar da Liga NOS - consulte a classificação detalhada AQUI. Os leões venceram ontem o Paços de Ferreira e igualaram os minhotos com 46 pontos, decorridas 26 jornadas. Ainda assim, quem está efetivamente à frente é a formação orientada por Custódio devido à melhor diferença de golos (+13 contra +12 do conjunto leonino).





No entanto, se o campeonato acabasse agora, o Sp. Braga finalizaria no último lugar do pódio mas devido à vantagem no confronto direto: triunfo caseiro por 1-0 e derrota por 2-1 em Alvalade. Só que este critério apenas se aplica quando o campeonato encerrar e todos tiverem jogado uns contra os outros duas vezes.Recorde-se que, caso FC Porto e Benfica terminem nos dois primeiros postos, o terceiro lugar dará acesso à fase de grupos da Liga Europa, ao passo que o quarto classificado entrará na 3.ª pré-eliminatóriaa) Número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo ou jogos que entre si realizaram;b) maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes empatados, nos jogos que realizaram entre si;c) maior número de golos marcados no campo do adversário, nos jogos que realizaram entre si;d) maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição;e) Maior número de vitórias em toda a competição;f) Maior número de golos marcados em toda a competição.Para estabelecimento de classificação dos clubes em cada jornada serão aplicáveis, para efeitos de desempate, os critérios previstos nas alíneas d), e) e f).