Sporting a 4 pontos de ser campeão: as contas do título e quando pode haver festa

Ao vencer o Rio Ave (0-2), o Sporting deu mais um passo rumo ao título que lhe escapa há 19 anos. Os leões aumentaram provisoriamente para 9 os pontos de vantagem sobre o FC Porto e o resultado do clássico de amanhã, na Luz, é decisivo para se saber quando poderá haver campeão. Clássico esse para o qual o Benfica entrará já sem hipóteses matemáticas de chegar ao título.





Nas contas do título, nota para o facto de os dragões terem vantagem no confronto direto com os verde e brancos.1.º Sporting, 79 pontos/31 jogos2.º FC Porto, 70/303.º Benfica, 66/304.º Sp. Braga, 59/31Na segunda-feira se:- O FC Porto não vencer o Benfica na Luz (31.ª jornada) e o Farense em casa (32.ª). Nesse caso, os dragões fariam, quanto muito, 72 pontos, ficando a 7 do Sporting e com apenas dois jogos por disputar.Na terça-feira se:- Se o FC Porto fizer apenas 4 pontos nos jogos com Benfica e Farense e o Sporting vencer o Boavista em casa (32.ª).A 15 de maio se:- O FC Porto vencer os jogos com Benfica e Farense e o Sporting fizer 4 pontos diante de Boavista e Benfica (33.ª).