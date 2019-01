Sporting-Benfica já tem data e hora marcada

A Liga Portugal divulgou esta quarta-feira as datas e as horas para os encontros das jornadas 20 à 23.ª, destacando-se a calendarização do clássico entre Sporting e Benfica, da 20.ª ronda, marcado para as 17h30 de 3 de fevereiro (sábado).Nessa mesma jornada, refira-se, o FC Porto defronta o V. Guimarães também no sábado, pelas 20 horas, ainda que o horário deste encontro esteja sujeito a alteração, tal como o duelo entre Aves e Sp. Braga, marcado à condição para o mesmo dia.Já a 21.ª jornada arrancará com um Moreirense-FC Porto, agendado para sexta-feira, dia 8, pelas 20h30, ao passo que os restantes grandes jogam apenas no domingo: o Benfica-Nacional às 17h30 e o Feirense-Sporting, às 20 horas.Na 22.ª ronda o primeiro grande a entrar em ação é o FC Porto, que pelas 20h30 de dia 16 (sábado) recebe a visita do V. Setúbal, um dia antes de o Sporting receber em Alvalade, no jogo grande da jornada, o Sp. Braga, pelas 20 horas. Quanto ao Benfica, visita a Vila das Aves na segunda-feira (18), pelas 20h15.A finalizar, na 23.ª jornada o FC Porto volta a ser o primeiro grande a entrar em ação, jogando na sexta-feira (dia 22) frente ao Tondela, pelas 21h15. Quanto a Sporting e Benfica, apenas entram em campo na segunda-feira (25), com os leões a jogarem com o Marítimo pelas 19 horas e os encarnados com o Chaves pelas 21h15.