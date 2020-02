Sporting dá a volta diante do Portimonense e salta para o 3.º lugar

O Sporting aproveitou da melhor forma os deslizes de Famalicão e Sp. Braga e saltou este domingo para o terceiro lugar da Liga NOS, graças a uma vitória (2-1) com reviravolta diante do Portimonense. Os leões até começaram a perder, com o golo de Jackson Martínez, mas deram a volta ao resultado com um tento em cada parte, da autoria de Mathieu e Jadson (na própria baliza).





Com este resultado, o leão chega aos 35 pontos, mais 1 do que Sp. Braga e 3 do que o Famalicão. Já o FC Porto continua a estar a 15 pontos e o Benfica agora está a 19.