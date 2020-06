Sporting derrota Belenenses e recupera terceiro lugar

O Sporting recuperou esta sexta-feira o terceiro lugar da Liga NOS, ao vencer por 3-1 diante do Belenenses SAD com reviravolta, num duelo no qual Rúben Amorim manteve a sua invencibilidade no comando dos leões, agora com quatro vitórias (três delas consecutivas) e um empate. Jovane Cabral foi a figura da partida, com dois golos, isto num jogo no qual até teve de sair ao intervalo devido a lesão. Para lá do avançado, marcou ainda Seba Coates pelo leão e Licá pelos azuis.





A partida, refira-se, ficou marcada por um final de primeira parte polémico, com a equipa da casa a ponderar mesmo não se apresentar para o segundo tempo , tudo devido à decisão do árbitro em mandar repetir um penálti defendido por Koffi.Com este resultado, o leão chega os 52 pontos, a 12 do Benfica e mais 2 do que o Sp. Braga. Já o Belenenses SAD continua a ter 30, no 14.º posto, mais 6 do que o penúltimo Portimonense.