A uma semana do clássico com o FC Porto, o Sporting saiu de Tondela derrotado (2-1) e acaba a jornada 16 da Liga NOS no quarto posto, com 34 pontos, já 5 dos dragões, que jogam ainda esta noite diante do Nacional. Juan Delgado (6') e Tomané (74') marcaram para os beirões, tendo Fredy Montero reduzido logo depois (76'), com um golo que acabou por ser insuficiente para impedir a segunda derrota de Marcel Keizer no comando dos leões.Consulte o direto do jogo