Sporting desperdiça duas vantagens e empata em Guimarães

O Sporting empatou (2-2) no terreno do V. Guimarães, num encontro da 25.ª jornada da Liga NOS. Os leões desperdiçaram duas vantagens, permitindo a reação aos minhotos. Sporar bisou (18' e 52'), João Carlos Teixeira (32') e

Marcus Edwards (68') marcaram para os da casa. Os minhotos terminaram com menos um, devido à expulsão de Joseph (76').





Os leões seguem no 4.º lugar com 44 pontos, menos dois que o Sp. Braga (que tem menos um jogo).Veja os principais lances AQUI