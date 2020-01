Sporting e Benfica podem encaixar verba por Podence e Nelson Oliveira

Sporting e Benfica poderão vir a receber uma verba por Daniel Podence e Nelson Oliveira, respetivamente. O Wolverhampton está interessado nos dois avançados portugueses, criados em Alcochete e no Seixal, e em caso de transferências os dois clubes lisboetas encaixam por via dos direitos de formação.





No caso de Podence, a imprensa inglesa refere que a proposta do Wolves ao Olympiacos é de cerca de 25 milhões de euros. Assim sendo, o Sporting teria direito a 1,125 M€ pelo facto de ter contado com o atacante entre os 12 e os 22 anos de idadade. Recorde-se que o o Mecanismo de Solidariedade da UEFA reserva 5 por cento do valor da transferência para os clubes que formaram o jogador entre os 12 e os 23 anos. Neste caso, haveria 1,25 milhões de euros para distribuir por Sporting e Olympiacos, com os helénicos a ficarem apenas com 125 mil euros deste bolo e os leões com o restantes.Recorde-se que o Sporting já encaixou 7 milhões com Podence , depois de ter chegado a acordo com o Olympiacos na sequência da rescisão de contrato do jogador pelo ataque a Alcochete. Em setembro do ano passado, o emblema português referiu que "todas as partes renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo celebrado entre o jogador e a Sporting SAD, bem como em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador."Quando a Nelson Oliveira, os valores envolvidos são menores. A 'Sky Sports' revela que o AEK exige uma oferta de 7 M€ . Se a transferência se concretizar por essa quantia, o Benfica fica com 4,25 por cento do bolo total de 350 mil euros, ou seja, 297 mil euros, enquanto que os restantes 0,75% ficariam para o Sp. Braga. O internacional português esteve na Luz entre os 15 e os 23 anos, embora nas últimas temporadas em empréstimos a Deportivo, Rennes ou Swansea.- Época do 12.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 13.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 14.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 15.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 16.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 17.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 18.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 19.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 20.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 21.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 22.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 23.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)