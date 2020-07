Sporting empata com Moreirense e deixa Sp. Braga aproximar-se

O Sporting empatou a zero em casa do Moreirense, no jogo que encerrou a jornada 30 da Liga NOS. Apesar de ter jogado com mais um elemento a partir dos 51', devido à expulsão de Halliche, os leões não conseguiram chegar ao golo.





Com este resultado, a formação de Rúben Amorim vê terminada a série vitoriosa (quatro partidas) e permite a aproximação do Sp. Braga - ficou a 3 pontos. Ao mesmo tempo, deixou fugir o Benfica, que ficou com mais 11.