Sporting empata em casa do Rio Ave e falha regresso ao terceiro posto

O Sporting empatou a um golo na visita ao reduto do Rio Ave, averbando um resultado que resulta na queda ao quarto posto da Liga NOS, por troca com o Sp. Braga, que horas antes havia vencido em casa do Benfica. Piazón, logo nos primeiros minutos, fez o golo inaugural do jogo, tendo Jovane Cabral, de penálti, feito o tento da formação de Alvalade. Pelo meio, refira-se, o Sporting ficou reduzido a dez elementos, em face da expulsão de Coates.