Sporting empata no Bessa na estreia de Leonel Pontes

O Sporting marcou passo na Liga NOS, ao empatar a um golo no duelo com o Boavista , na partida que marcou o fecho da jornada 5 da prova. Com este resultado, os leões ficam a 5 pontos do líder Famalicão e 4 de Benfica e FC Porto.

Diante de uma equipa que ainda não tinha perdido até ao momento, o conjunto de Alvalade entrou praticamente a perder, em face do golo madrugador de Marlon, apontado aos 7'. Ainda conseguiu reagir e empatar na segunda metade, por Bruno Fernandes (62'), mas não passaria da igualdade, isto num jogo no qual viu o seu capitão expulso ser expulso em cima do apito final.