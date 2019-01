Sporting-FC Porto: Cimeira de líderes prova clima de paz

O clássico decorreu sem grandes incidentes ou polémicas, tanto dentro como fora das quatro linhas, e o exemplo para esse clima de cordialidade e respeito mútuo entre clubes rivais começou a ser dado pelos presidentes de ambos os emblemas: Frederico Varandas, pelo Sporting, e Pinto da Costa, pelo FC Porto. Os homólogos sentaram-se lado a lado na tribuna de Alvalade, sendo essa mais uma prova da normalização de relações institucionais entre leões e dragões, atitude que teve início na temporada passada, então ainda com o ex-presidente Bruno de Carvalho ao leme dos verdes e brancos.

Com efeito, e tal como Record já tinha dado conta na sua edição de quinta-feira, Varandas fez questão de receber Pinto da Costa na tribuna presidencial, atitude que, refira-se, tem sido replicada com todos os presidentes dos clubes visitantes desde que o ex-diretor clínico do Sporting foi eleito.

Do lado afeto aos leões, sublinhe-se também a presença do líder da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, e de duas ex-glórias do clube, Manuel Fernandes (hoje com funções no scouting de Alvalade) e Jordão.

Proença presente

Naquele que foi um clássico onde foram notórias várias caras bem conhecidas do futebol português e até mesmo internacional, para além das figuras máximas de Sporting e FC Porto, há ainda a destacar a presença na tribuna do presidente da Liga, Pedro Proença. O responsável trocou breves impressões com Frederico Varandas e Pinto da Costa antes e depois do encontro e, fundamentalmente, ofereceu também ele uma prova desse mesmo clima de paz e cordialidade entre as instituições do futebol português. Também o selecionador nacional Fernando Santos não faltou à chamada.