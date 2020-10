Sporting-FC Porto já tem data e hora definidos

O clássico entre Sporting e FC Porto, da 4.ª jornada da Liga NOS, disputa-se no sábado, 17 de outubro, a partir das 20H30, no Estádio José Alvalade, informou esta quinta-feira a Liga.O organismo deu a conhecer as alterações aos jogos da 4.ª à 9.ª ronda.





Sábado, 17 de outubro

Domingo, 18 de outubro

Sexta-feira, 23 de outubro

Domingo, 24 de outubro

Segunda-feira, 25 de outubro

Sexta-feira, 30 de outubro

Sábado, 31 de outubro

Domingo, 01 de novembro

Sexta-feira, 06 de novembro

Domingo, 08 de novembro

Sexta-feira, 27 de novembro

Sábado, 28 de novembro

Domingo, 29 de novembro

Segunda-feira, 30 de novembro

Sexta-feira, 04 de dezembro

Sábado, 05 de dezembro

Domingo, 06 de dezembro

Na quarta jornada, além do jogo entre o Sporting e o campeão nacional, destaca-se ainda a visita no domingo, 18 de outubro, do líder Benfica ao Rio Ave, em jogo marcado para as 20 horas, numa ronda que encerra na segunda-feira, com o Boavista-V. Guimarães.Gil Vicente FC – CD Tondela, 15H30 (Sport TV)Marítimo M. – Portimonense, 15H30 (Sport TV)SC Braga – CD Nacional, 18H00 (Sport TV)Sporting CP – FC Porto, 20H30 (Sport TV)FC P. Ferreira – Santa Clara, 15H00 (Sport TV)Belenenses SAD – Moreirense FC, 15H00 (Sport TV)SC Farense – FC Famalicão, 17H30 (Sport TV)Rio Ave FC – SL Benfica, 20H00 (Sport TV)Segunda-feira, 19 de outubroBoavista FC – Vitória SC, 20H15 (Sport TV)CD Tondela – Portimonense, 20H30 (Sport TV)Sábado, 23 de outubroCD Nacional – FC P. Ferreira, 15H30 (Sport TV)Santa Clara – Sporting CP, 18H00 (Sport TV)FC Porto – Gil Vicente FC, 20H30 (Sport TV)Moreirense FC – Marítimo M., 15H00 (Sport TV)SC Farense – Rio Ave FC, 15H00 (Sport TV)FC Famalicão – Boavista FC, 17H30 (Sport TV)Vitória SC – SC Braga, 20H00 (Sport TV)SL Benfica – Belenenses SAD, 20H15 (BTV)FC P. Ferreira – FC Porto, 20H30 (Sport TV)Belenenses SAD – SC Farense, 15H30 (Sport TV)Rio Ave FC – Moreirense FC, 18H00 (Sport TV)Marítimo M. – CD Nacional, 20H30 (Sport TV)Portimonense – Santa Clara, 15H00 (Sport TV)Gil Vicente FC – Vitória SC, 17H30 (Sport TV)Sporting CP – CD Tondela, 20H00 (Sport TV)Segunda-feira, 02 de novembroSC Braga – FC Famalicão, 18H45 (Sport TV)Boavista FC – SL Benfica, 21H00 (Sport TV)Belenenses SAD – Rio Ave FC, 20H30 (Sport TV)Sábado, 07 de novembroCD Tondela – Santa Clara, 15H30 (Sport TV)Moreirense FC – FC P. Ferreira, 15H30 (Sport TV)FC Famalicão – Marítimo M., 18H00 (Sport TV)Vitória SC – Sporting CP, 20H30 (Sport TV)CD Nacional – Gil Vicente FC, 15H00 (Sport TV)SC Farense – Boavista FC, 15H00 (Sport TV)FC Porto – Portimonense, 17H30 (Sport TV)SL Benfica – SC Braga, 20H00 (BTV)CD Tondela – Vitória SC, 20H30 (Sport TV)FC P. Ferreira – FC Famalicão, 15H30 (Sport TV)Santa Clara – FC Porto, 18H00 (Sport TV)Sporting CP – Moreirense FC, 20H30 (Sport TV)Gil Vicente FC – Rio Ave FC, 15H00 (Sport TV)Portimonense – CD Nacional, 15H00 (Sport TV)Boavista FC – Belenenses SAD, 17H30 (Sport TV)SC Braga – SC Farense, 20H00 (Sport TV)Marítimo M. – SL Benfica, 19H00 (Sport TV)Moreirense FC – Gil Vicente FC, 20H30 (Sport TV)Vitória SC – Portimonense, 15H30 (Sport TV)FC Famalicão – Sporting CP, 18H00 (Sport TV)FC Porto – CD Tondela, 20H30 (Sport TV)CD Nacional – Santa Clara, 15H00 (Sport TV)Rio Ave FC – Boavista FC, 17H30 (Sport TV)Belenenses SAD – SC Braga, 20H00 (Sport TV)SL Benfica – FC P. Ferreira, 20H00 (BTV)Segunda-feira, 07 de dezembroSC Farense – Marítimo M., 20H15 (Sport TV)