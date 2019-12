Sporting goleia nos Açores e sobe ao pódio da Liga NOS

O Sporting ascendeu esta segunda-feira ao terceiro posto da Liga NOS, por troca com o Famalicão, graças a uma vitória por 4-0 sobre o Santa Clara em partida da jornada 14.





Vindo de um resultado negativo sofrido na Áustria aos pés do LASK Linz, o leão respondeu da melhor forma e, com dois golos de Luiz Phellype, um de Yannick Bolasie e Bruno Fernandes, somaram os 3 pontos que permitiram chegar aos 26 pontos, a 13 do Benfica e provisoriamente 6 do FC Porto.