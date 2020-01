Sporting sofre para vencer um V. Setúbal desfalcado

O Sporting venceu em casa do V. Setúbal por 2-1, num encontro da 16.ª jornada da Liga NOS. Perante um Vitória desfalcado depois da virose que afetou o plantel, os leões foram superiores durante grande parte do jogo mas sofreram no final.





Joao Meira (27'), na própria baliza, e Bruno Fernandes (34' e 90'+4) fizeram os golos verde e brancos. Carlinhos reduziu aos 63'.Veja os golos AQUI