Sporting travado pelo V. Setúbal em Alvalade: leão deixa para o dérbi na Luz a decisão do pódio

Vai ser até à última tanto para Sporting como para V. Setúbal. Leões e sadinos não passaram de um nulo no embate desta tarde da 33.ª jornada da Liga NOS e, com este resultado, deixaram a definição das respetivas situações para a derradeira ronda.





Os leões ficam apenas a precisar um ponto no dérbi com o Benfica para garantir o pódio independentemente do resultado do Sp. Braga-FC Porto, ao passo que os sadinos com este ponto conquistado chegam aos 31, ultrapassam o Portimonense e deixam a zona de despromoção. Ainda assim, a luta será até final com Tondela (33) e os algarvios (30) para saber quem escapa à queda ao segundo escalão.