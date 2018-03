O Sporting venceu no terreno do Chaves por 2-1, no fecho da 26.ª jornada da Liga NOS. Com este resultado, os leões continuam a três pontos do Benfica e reduzem a diferença para o FC Porto, agora em cinco pontos.Bas Dost saltou do banco para marcar os dois golos (62' e 86'). Platiny reduziu de penálti aos 90'.