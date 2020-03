Surpresa na Luz: Benfica empata com o Moreirense e FC Porto passa para a liderança

Enorme surpresa no Estádio da Luz, com o Benfica a deixar escapar a liderança da Liga NOS, ao empatar a um golo diante do Moreirense. Numa partida na qual confirmou o seu momento de forma menos positivo, o conjunto tentou de todas as formas, falhou um penálti por Pizzi, teve um golo anulado e acabou por ver Fábio Abreu silenciar a Luz aos 67'. Tudo parecia encaminhado para uma derrota surpreendente, até que Pizzi se redimiu e, mesmo depois de voltar a falhar um penálti, conseguiu a igualdade na recarga aos 90 minutos.





Com este resultado, o conjunto da Luz cai para o segundoposto, agora com 58 pontos, menos 1 do que o FC Porto.