FC Porto-Sporting: Sururu mesmo a acabar entre Manafá e Wendel

Com o resultado feito e com o jogo já a dar as últimas, eis que uma falta de Joelson sobre Manafá despoletou o único momento de tensão entre os jogadores ao longo de toda a partida. O lateral do FC Porto começou por se desentender com o jovem leão, mas foi com Wendel que o sururu atingiu proporções mais negativas. De tal forma que os dois bancos foram obrigados a intervir, sobretudo o dos dragões, com Sérgio Conceição a agarrar mesmo Manafá a tirá-lo da confusão.

João Pinheiro acompanhou tudo de perto e resolveu o problema com um cartão amarelo para cada um.