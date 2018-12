Suspensões para todos os 'gostos' por insultos aos árbitros

Mais uma jornada se passou e os insultos voltaram a suceder-se. Ainda assim, não passaram em claro, com uma série de elementos das equipas técnicas de formações do principal escalão a serem suspensos e/ou multados. Foi esse o caso de Luís Esteves, treinador de guarda-redes do Benfica, que 'escapou' com uma multa de 765 euros por dizer "É nossa, c..." para a equipa de arbitragem no triunfo em casa do Marítimo.A suspensão mais pesada foi para André Vilas Boas, diretor desportivo dos vila-condenses, que fica afastado dos relvados durante 30 dias, além de ter de pagar 3.825 euros de multa. "És fraco, és fraco, és fraco. Vai para a p... que te pariu", disse, segundo o que se pode ler no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Por outro lado, José Serrão, treinador de guarda-redes do Santa Clara foi suspenso por 16 dias e multado em 765 euros, também por insultos. "Isto não é nada, não tens personalidade", disse a Luís Godinho no Santa Clara-FC Porto.A fechar, Moreno, um dos adjuntos no V. Guimarães, também não escapou a um castigo de oito dias por palavras dirigidas à equipa de arbitragem no empate com o Aves. "Vai para o c..., vai para a p... que te pariu, marca o filho da p... do penálti. Estás sempre a f... o Vitória", lê-se no mapa de castigos.