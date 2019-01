Técnicos admitem paragem de inverno

O elevado volume de jogos num curto espaço de tempo é um problema já muito badalado, mas ontem os treinadores dos clubes da 1ª Liga tiveram a oportunidade de discutir esse e outros temas, com destaque para Sérgio Conceição e Marcel Keizer, que têm encontro marcado para sábado. Numa reunião organizada por José Couceiro, diretor técnico nacional, esse foi o principal foco, sendo que os treinadores, em unanimidade, chegaram à conclusão de que a carga de jogos deve ser distribuída de forma diferente."Vamos ter esse aspeto em consideração na elaboração do calendário da próxima época", referiu Couceiro, admitindo que foi discutida a hipótese de uma paragem de inverno. "Neste momento, somos um dos únicos campeonatos europeus que não têm uma pausa. Os treinadores acham preferível uma maior carga de jogos no início e termos um momento de recuperação. Os fins de semana são os mesmos para todos, portanto é uma questão de organização", salientou, admitindo que "não há uma exigência quanto à imposição". "O que sai daqui é uma recomendação", acrescentou.O calendário nos meses de janeiro e fevereiro foram o foco da reunião, mas não só, tal como revelou João Henriques. "As preocupações não deviam ser apenas com os clubes que estão nas competições europeias. Compreendemos e queremos que as equipas portuguesas tenham boas prestações na Europa, mas não podemos ter esta densidade de jogos em janeiro e fevereiro e nos primeiros meses da época chegarmos a ter três semanas sem competir", rematou o técnico do Santa Clara.Muito tempo foi dado à discussão da densidade de jogos no futebol português e das mudanças na calendarização, por isso a questão de tempo útil de jogo não teve tanta atenção, mas mesmo assim José Couceiro garantiu que estão a ser feitos esforços para o combater: "Existem questões estruturais e culturais que têm de ser resolvidas, mas teremos oportunidade de discutir este tema com mais profundidade noutras ocasiões."