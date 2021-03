Mudanças da Allianz Cup, tempo útil e relvados: treinadores discutem futuro do futebol português

Os treinadores da Liga NOS estiveram esta terça-feira reunidos, por videoconferência, num encontro promovido pela Liga Portugal e que contou com a participação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), José Pereira, para discutir vários temas em torno do futebol profissional, entre os quais, o tempo útil de jogo.





Além do tópico já referido, alterações no calendário das equipas para 2021/22 - ano que conta com o Mundial do Qatar -, no formato da Allianz Cup e obrigatoriedade de condições dos relvados da Liga NOS, "em benefício do espetáculo" - este último com unanimidade por parte dos intervenientes -, foram outros dos temas abordados esta terça-feira.Manuel Machado, treinador que estava no momento da videoconferência a ser apresentado no Nacional, Jesualdo Ferreira e Rúben Amorim, que foi representado por Emanuel Ferro, não estiveram presentes neste encontro.Amanhã, será a vez de os treinadores da Liga Portugal Sabseg se fazerem ouvir, numa reunião que terá início às 15 horas, no mesmo formato.