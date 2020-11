Thiago Santana eleito o melhor avançado nos meses de setembro e outubro na Liga NOS

Thiago Santana, jogador brasileiro do Santa Clara, foi eleito o avançado dos meses de setembro e outubro na Liga NOS.





Santana recebeu 45,60% dos votos dos treinadores principais da prova, superando Darwin (Benfica), com 15,20%, e Rodrigo Pinho (Marítimo), com 9,60%.Aos 27 anos, o avançado garantiu uma média de um golo por jogo, com cinco golos em outros tantos encontros disputados.