Tiago Pinto e Nélson expulsos após penálti de Vlachodimos

À passagem do minuto 89, Tiago Pinto e Nélson acabaram por ser expulsos. Tudo começou um pouco antes, ainda no lance em que Vlachodimos comete penálti sobre Bas Dost, que Artur Soares Dias assinalou com a ajuda do VAR. O internacional grego acabou por ser expulso com vermelho direto, mas o diretor para o futebol do Benfica e o treinador de guarda-redes do Sporting já estavam ‘pegados’ numa acesa troca de palavras, com vários elementos de cada banco a rodeá-los.





No seguimento, e por indicação do quarto-árbitro, António Nobre, Soares Dias deu ordem de saída a ambos. Tiago Pinto, recorde-se, voltou ontem ao banco de suplentes após castigo de 12 dias, face à expulsão em Guimarães (18ª jornada).