Tiros e detenções após a partida em Guimarães

Foi com uma exibição de gala que o Vitória se despediu do D. Afonso Henriques este ano e, das bancadas, a atuação dos adeptos foi igualmente de nível elevadíssimo, pelo menos dentro do recinto. É que, após a partida, a PSP teve de intervir, disparando alguns tiros para o ar e acabando por deter sete adeptos do Vitória junto ao estádio.O D. Afonso Henriques registou a melhor casa da época, com uma assistência total de 27.435 espectadores. A zona reservada aos adeptos do Sporting também estava muito bem composta, mas só perto da meia hora de jogo é que as claques leoninas se juntaram na bancada, já que, por motivos de segurança, a sua entrada ocorreu mais tarde do que é habitual. A espaços foram-se ouvindo, apesar do constante apoio dos vitorianos, que abafou, quase por completo, os cânticos leoninos.Mal Luís Godinho apitou para o final da partida, foi lançado fogo-de-artifício da zona onde se encontrava a claque do Vitória, colorindo uma noite feliz para os minhotos. As músicas natalícias, como é hábito, também não faltaram.