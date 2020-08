Todos os dérbis e clássicos da época: reta final eletrizante na Luz

Definido o calendário da nova época da Liga NOS, é hora de olhar a todas as rondas para perceber quando é que se disputam os jogos grandes, entre os crónicos candidatos ao título. O primeiro deles será logo na fase inicial da temporada, com o Sporting a receber a visita do FC Porto logo à quarta ronda, no fim de semana de 18 de outubro. O jogo grande seguinte ficará agendado já para 2021, com um FC Porto-Benfica na 14.ª ronda, a 17 de janeiro, antes de Sporting e Benfica se enfrentarem no dérbi eterno à 16.ª jornada, a 31 de janeiro.





Este é o calendário completo da Liga NOS 2020/21



Mas o que chama mais a atenção é mesmo aquilo que sucederá na segunda volta, com o Benfica a ter dois jogos grandes na Luz separados por duas jornadas e por pouco mais de uma semana. Isto a julgar pelo calendário das competições profissionais da FPF, que coloca as jornadas 31 e 34 a serem disputadas entre o fim de semana de 9 de maio e o dia 19. Com base nesse calendário, as águias receberão o FC Porto no fim de semana de 9 e, uma semana depois, recebem o Sporting - tendo pelo meio um embate com o Nacional, na Madeira.De notar que o FC Porto tem um teste de fogo logo a abrir, com a receção ao Sp. Braga, no fim de semana de 20 de setembro. Aliás, refira-se os minhotos serão em teoria a equipa com arranque mais complicado, já que na terceira ronda recebem o Sporting. Já o duelo com o Benfica fica marcado para a 7.ª ronda.4.ª jornada (18/10): Sporting-FC Porto14.ª jornada (17/01): FC Porto-Benfica16.ª jornada (31/01): Sporting-Benfica21.ª jornada (28/02): FC Porto-Sporting31.ª jornada (09/05): Benfica-FC Porto33.ª jornada (16/05): Benfica-Sporting