Tófol Montiel espreita estreia frente ao Moreirense

O médio Tófol Montiel, reforço que chegou no mercado de janeiro ao V. Setúbal por empréstimo dos italianos da Fiorentina, poderá estrear-se com a camisola sadina no reduto do Moreirense.





Apesar de Leandro Vilela e Leandrinho serem os principais candidatos a colmatar a vaga do castigado Carlinhos no meio-campo, o espanhol, de 19 anos, pode ser novidade na convocatória.