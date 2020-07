Tondela de novo em apuros na reta final da Liga: assim estão as contas da permanência

Na quinta-feira, pouco depois da derrota diante do FC Porto, Natxo González parecia já adivinhar o que aí vinha. "A cada ano brincamos com o fogo até que um dia nos poderemos queimar. A equipa vai sofrer até ao fim e esperemos que consiga os pontos necessários". O Tondela tinha acabado de perder, mas ainda estava em zona de salvação, com 3 pontos de avanço para o Portimonense. Tudo mudaria esta quarta-feira, com o triunfo dos algarvios e a derrota beirã em Barcelos.





Com o Portimonense a chegar aos 30 pontos, os mesmos que Tondela e V. Setúbal, o conjunto liderado por Natxo volta a estar em posição aflitiva, na zona de descida, tal como nas temporadas anteriores, onde teve sempre de lutar até à última gota de suor para se conseguir 'safar' da despromoção. Conseguiu-o em todas as ocasiões... e parece ter-lhe tomado o gosto. Pelo menos no que ao sofrimento até final diz respeito.Em igualdade pontual com as tais outras duas formações, os beirões ficam atrás de ambas por causa do minicampeonato, já que foram a equipa que menos pontos conquistou nos jogos disputados entre eles. Neste minicampeonato, refira-se, a vantagem é do V. Setúbal, com 6 pontos, contra os 5 do Portimonense e 4 do Tondela. Quer isto dizer que neste momento as únicas equipas que dependem apenas de si para se salvar são o V. Setúbal e o Portimonense. Já o Tondela terá sempre de fazer a sua parte e esperar por um brinde alheio.Ainda assim, convém também não esquecer uma outra equipa que está na mesma luta, o Belenenses SAD. Afinal de contas os azuis têm somente 1 ponto a mais do que este trio de aflitos, havendo a particularidade de ainda terem um confronto direto nesta luta pela promoção, diante do V. Setúbal. Por outro lado, a formação de Petit ainda tem um jogo a disputar (joga na quarta-feira ante o Sp. Braga), pelo que terá aí uma chance de ouro para fugir desta luta que ninguém deseja.A fechar, de referir que o Paços de Ferreira ainda não tem a permanência garantida de forma matemática, mas os 4 pontos que tem de avanço devem chegar para a salvação. Para mais, tal como o Belenenses SAD, os castores ainda jogam na quarta-feira para a 32.ª ronda.Moreirense-Sp. Braga--Sp. Braga-Gil VicenteGil Vicente-Vitória Setúbal--AvesMoreirense-