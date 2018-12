Tondela-Marítimo em risco

O jogo entre Tondela e Marítimo, da 14.ª jornada da Liga NOS, está em risco de não se realizar este sábado, como estava programado. Os madeirenses estão retidos no Aeroporto Cristiano Ronaldo devido ao cancelamento do seu voo com destino ao Porto, estando a procurar uma solução com a TAP para o problema. A solução pode passar por viajar via Lisboa.O avião que deveria levar a comitiva acabou por não sair de Lisboa, devido ao cancelamento de outro voo, que por sua vez reteve na capital a equipa feminina do Benfica. Por esse motivo, já é seguro que o Marítimo-Benfica deste sábado, relativo à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal em femininos, foi adiado. A nova data para a realização do encontro será acordada entre as duas direcções, informa o site do Marítimo.