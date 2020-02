Toni sobre o clássico do Dragão: «Benfica pode ficar com as portas do título abertas»

Toni, antigo futebolista e treinador do Benfica, considera que os encarnados, caso vençam no Dragão, ficam com "as portas do título abertas", num clássico em que é esperado que o FC Porto "caia em cima" do rival.

"Caso consiga a vitória no Dragão, o Benfica ficará com uma almofada confortável e tem as portas do título abertas. Outro resultado, seja o empate ou a derrota, poderá reabrir a luta pelo título. Mas, claro, o FC Porto está mais pressionado pela diferença pontual que existe e está obrigado a ganhar", afirmou Toni.

Em declarações à agência Lusa, o ex-médio, agora com 73 anos, recordou o encontro da primeira volta, no Estádio da Luz, em que os dragões venceram por 2-0, mas mostrou-se confiante na competência do técnico Bruno Lage.

"Nesse jogo, o Benfica teve um apagão, mas devido ao FC Porto, que fez um dos melhores ou talvez o melhor jogo da temporada. Não acredito que o Bruno Lage parta para o Dragão para gerir os sete pontos. Não acredito. Acredito que não vai ser surpreendido, como aconteceu na Luz", disse.

Toni, que atuou no clube da Luz entre 1968 e 1981, com uma curta passagem pelos Estados Unidos pelo meio, tem a certeza de que o FC Porto vai tentar "cair em cima" do Benfica, mas lembrou que os atuais campeões nacionais "têm as suas armas".

"Vai ser um FC Porto pressionado, mas organizado. Vai tentar cair em cima do Benfica, mas tem que o fazer de uma forma a não deixar espaços para as saídas dos jogadores do Benfica. As transições ofensivas do Benfica são um dos pontos fortes. São transições letais", concluiu.

O FC Porto-Benfica, da 20.ª jornada da Liga, está agendado para sábado, às 20h30.