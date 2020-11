'Prémio Vítor Oliveira' vai distinguir melhores treinadores da 1.ª e 2.ª Liga

Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), anunciou este sábado, através da sua página de Facebook que o prémio de treinador do mês da Liga NOS terá a designação 'Prémio Vítor Oliveira', em homenagem ao antigo técnico de futebol que faleceu durante o dia de hoje.





Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês. É esta nova designação dada pela Liga Portugal a todas as distinções feitas... Publicado por Pedro Proença - Presidente da Liga Portugal em Sábado, 28 de novembro de 2020

"Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês. É esta nova designação dada pela Liga Portugal a todas as distinções feitas mensalmente a técnicos, como também na anual, entregue na gala do Kick-Off. Esta é a forma de a Liga Portugal imortalizar e homenagear um dos mais carismáticos treinadores do Futebol Português, modalidade à qual dedicou toda uma vida", pode ler-se na mensagem partilhada na página do líder do organismo.