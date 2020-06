Três jogos da Liga NOS reagendados: conheça os novos horários

A Liga Portugal informou, esta sexta-feira, que os jogos entre Rio Ave-Sp. Braga, Boavista-Marítimo e Aves-V. Setúbal sofreram alterações horárias, quanto ao agendamento previamente anunciado.





O encontro entre vila-condenses e bracarenses, a contar para a 29.ª jornada do campeonato português, inicialmente agendado para as 21h15, do dia 30, foi reagendado para as 21h30 do mesmo dia. Já os encontros entre axadrezados e maritimistas e avenses e sadinos, previamente agendados para as 21h15 e 19h00 do dia 8 de julho, respetivamente, trocaram de horários.Rio Ave-Sp. Braga (21h30)Boavista-Marítimo (19h00)Aves-V. Setúbal (21h15)