Três relvados da Liga NOS com interdições: conheça o ponto de situação

Record sabe que são sete os relvados que se encontram atualmente interditados a treinos, três da Liga NOS: Marítimo, Belenenses e Boavista. Segundo o nosso jornal apurou, no caso da equipa insular a interdição é válida até ao próximo jogo oficial (com o Moreirense), não havendo indicações quanto ao Jamor e ao Bessa.





Já o Santa Clara e o Nacional podem realizar apenas um treino semanal nos respetivos relvados.Na Liga SABSEG, o relvado do estádio do Cova da Piedade também foi interditado a treinos, ao passo que o Leixões recebeu a recomendação para realizar apenas um treino por semana no tapete do estádio.