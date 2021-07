Tributo a Neno dá nome ao prémio de fair play

A Liga Portugal prestou um tributo ao carismático Neno, sendo que o ex-guardião, que era um dos embaixadores do nosso futebol, passa a ser o nome do prémio fair play do organismo. O mote foi lançado por Dani Figueira, com o guardião do Estoril a evocar o nome de Neno no momento em que foi distinguido como o prémio de melhor guarda-redes da 2ª Liga. Instantes depois, o malogrado Neno abriu espaço para o momento mais emocionante da cerimónia com a organização a passar um áudio do ex-guardião sobre a importância de viver a vida com um sorriso.

Seguiu-se a subida ao palco da filha e esposa de Neno, acompanhados de Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães. Receberam das mãos de Pedro Proença uma singela lembrança que deu início ao prémio fair play com o nome de Neno. O vizelense Ivo Gonçalves, o portista Luis Díaz, bem como Moreirense e Sp. Covilhã, foram distinguidos como os primeiros vencedores do prémio Neno.

Porto e Taskforce

A autarquia portuense também foi distinguida por aprovar a construção da nova sede da Liga Portugal na freguesia de Ramalde, ao passo que o vice Almirante Gouveia e Melo recebeu o prémio Fundação Futebol, em representação da task force de vacinação contra a Covid-19.