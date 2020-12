Últimas jornadas de 2020 da Liga já têm data e hora

A Liga Portugal revelou esta sexta-feira os horários das últimas duas jornadas do presente ano civil, a disputarem-se antes e depois do natal. A jornada 10 arranca numa sexta-feira e terá o Sporting em ação no sábado pelas 20h30 diante do Farense. Um dia depois será a vez de Benfica e FC Porto entrarem em ação, para jogar diante do Gil Vicente (17H30) e Nacional (20H00), respetivamente.





Uma semana depois, superada a quadra natalícia, no domingo dia 27 haverá quatro jogos, com destaque para a visita do Sporting ao reduto da Belenenses SAD pelas 20 horas. Depois, na terça-feira, será a vez de Benfica e FC Porto fecharem também as suas contas da jornada 11, para defrontar o Portimonense (18 horas) e V. Guimarães (21 horas).Portimonense – FC Famalicão, 20H30 (Sport TV)CD Tondela – Moreirense FC, 18H00 (Sport TV)Sporting CP – SC Farense, 20H30 (Sport TV)FC P. Ferreira – Boavista FC, 15H00 (Sport TV)Gil Vicente FC – SL Benfica, 17H30 (Sport TV)FC Porto – CD Nacional, 20H00 (Sport TV)Marítimo M. – Belenenses SAD, 18H45 (Sport TV)Santa Clara – Vitória SC, 21H00 (Sport TV)SC Braga – Rio Ave FC, 20H15 (Sport TV)FC Famalicão – Gil Vicente FC, 15H00 (Sport TV)CD Nacional – CD Tondela, 15H00 (Sport TV)SC Farense – FC P. Ferreira, 17H30 (Sport TV)Belenenses SAD – Sporting CP, 20H00 (Sport TV)Rio Ave FC – Marítimo M., 18H45 (Sport TV)Boavista FC – SC Braga, 21H00 (Sport TV)SL Benfica – Portimonense, 18H00 (BTV)Moreirense FC – Santa Clara, 18H45 (Sport TV)Vitória SC – FC Porto, 21H00 (Sport TV)