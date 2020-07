Um mar vermelho e... Alex Telles

Fechadas as contas do campeonato, os leitores de Record puderam votar naqueles que consideram ser os melhores jogadores em cada posição: guarda-redes, defesa, médio e avançado. Tal como na temporada passada, os atletas do Benfica foram os mais votados, mas houve um intruso. Vamos por partes.

Começando pela baliza, Vlachodimos (50,5 %) foi, de longe, o mais votado pelos nossos leitores. O guardião do Benfica sofreu 26 golos, mas deixou a sua baliza inviolada em 16 das 33 partidas que fez na 1ª Liga.

Na defesa, o ‘intruso’. Alex Telles é o único dragão distinguido, mas nem deu hipóteses (58,9 %). Os 11 golos que marcou e as 8 assistências que forneceu falam por si.

No meio-campo viu-se o duelo mais renhido. Se Corona ganhou a luta pela principal figura do campeonato, Pizzi ganhou a de melhor médio, Provavelmente pelo facto de o portista também jogar a defesa-direito. Mas o benfiquista recolheu 46,5 por cento dos votos contra os 37,1 % do portista.

Por fim, o ‘matador’ dos encarnados Vinícius (46,8%) bateu Taremi (39,9 %). Ambos os avançados marcaram 18 golos, mas os leitores deram o ‘prémio’ ao brasileiro.